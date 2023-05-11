Аль-Наср Криштиану Роналду находится в поиске нового главного тренера. Как информирует инсайдер Руди Галетти, саудовский клуб рассматривает вариант с подписанием действующего наставника Ювентуса Массимилиано Аллегри.

Ди Мария определился насчет будущего и теперь ждет шага от Ювентуса

Сообщается, что представители клуба пока что не выходили на итальянского специалиста - согласно источнику, Аль-Наср готовит официальный запрос по поводу Аллегри в Ювентус. Уход Аллегри в Аль-Наср может решить все проблемы: боссам Ювентуса не нравится, как тренер руководит туринской командой, но они не увольняют его из-за высокой неустойки, которая прописана в контракте тренера.

Контракт Аллегри с Ювентусом действует до лета 2025 года.

Под руководством Аллегри Роналду выиграл с Ювентусом своё первое Скудетто – в сезоне 2018/19.

Рома – Байер, Ювентус – Севилья: анонс полуфиналов Лиги Европы