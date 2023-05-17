Чемпіонат Саудівської Аравії, 27 тур

Аль-Таї – Аль-Наср 0:2

Голи: Роналду, 52 (пен), Таліска, 80

Команда португальця після кількох невдалих матчів повернулася на переможний шлях. У 27 турі Роналду і Ко зустрічалися з Аль-Таї. Гості відразу взяли гру під контроль і створили достатньо моментів, проте перший м'яч зуміли забити тільки з пенальті. Господарі збили у своїй штрафній гравця Аль-Насра, за що суддя призначив 11-метровий. До м'яча підійшов Кріштіану й у своєму стилі влучно пробив. Наприкінці зустрічі подвоїв перевагу Таліска.

Роналду може возз'єднатися з колишнім тренером – він вигравав із ним чемпіонство

Перемога дозволила команді Роналду наблизитися на відстань трьох балів до лідера чемпіонату – Аль-Іттіхада, який втратив очки в матчі з Аль-Хілялем. Аль-Наср посідає наразі другу сходинку, маючи 60 пунктів. Гол з пенальті став 13-м для Кріштіану в 14 поєдинках у чемпіонаті.