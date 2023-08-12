Нападник збірної Португалії та Аль-Насра Кріштіану Роналду, схоже, не допоможе своїй команді найближчим часом.

Команда португальця у фіналі Кубка арабських чемпіонів зустрічалася з Аль-Хілялем. Кріштіану Роналду оформив дубль в матчі, принісши своїй команді довгоочікуваний трофей. Однак португалець не зміг завершити гру.

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Форвард Аль-Насра зіткнувся з Мохамедом Джафалі під час другого екстра-тайму фіналу Кубка арабських чемпіонів. Падаючи, гравець Аль-Хілаля двічі зачепив коліно португальця. Роналду навіть не зміг покинути поле самостійно, його забрали на електрокарі. Але після гри футболіст святкував перемогу разом із командою на полі.

Кубок арабських чемпіонів став 33-м титулом в кар'єрі Кріштіану. Роналду також отримав "Золотий бутс", який вручають найкращому бомбардиру турніру. В активі португальця шість голів.

До слова, Аль-Наср настуний матч проведе в чемпіонаті Саудівської Аравії проти Аль-Іттіфака, який тренує Стівен Джеррард.

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Ronaldo stretchered off in an ambulance with a back injury for carrying Al Nassr to their first ever Arab Champions League Cup pic.twitter.com/v0pHpLREU2 — LLF (@laligafrauds) August 12, 2023