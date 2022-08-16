Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду продолжает вести поиск нового коллектива во время этого трансферного окна.

Португалец и его агент уже контактировали с представителями дортмундской Боруссии, сообщает Bild со ссылкой на AS.

Манчестер Юнайтед хочет избавиться от Роналду до закрытия трансферного окна – поиск замены не обязателен

Впрочем, немецкое издание утверждает, что этот трансфер не состоится. Причиной является исчерпан бюджет "шмелей" на усиление после подписаний Антони Модеста и Себастьяна Алле.

Отметим, что сага с уходом Роналду из МЮ продолжается уже все лето, однако Криштиану так и не смог договориться с переходом ни в один из клубов, подходящих под его требования.

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