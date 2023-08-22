Аль-Наср в своем твиттере объявил о трансфере Отавио из Порту.

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За хавбека заплатили впечатляющие 60 млн евро (Transfermarkt оценивает Отавио в 35 млн), а контракт рассчитан до 2026 года. Интересно, что 28-летний португалец стал трансферным рекордом Аль-Насра – ранее он принадлежал Садио Мане, которого приобрели из Баварии за 30 млн.

Отметим, что Отавио провел за Порту 44 матча в прошлом сезоне, в которых отметился 7 голами и 13 ассистами.

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