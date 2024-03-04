"Меня раздражает, когда я слышу, как Криштиану Роналду говорит, что саудовская лига лучше Лиги 1. Как вы думаете, почему он решил сделать этот комментарий о Лиге 1, а не о португальской лиге? Потому что Лионель Месси играл во Франции.

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Я очень уважаю его как игрока, но просто заткнись! Это несправедливо по отношению к Лиге 1. Для меня Португалия на самом деле является одним из претендентов на победу на чемпионате Европы этим летом, но только если Криштиану Роналду не будет играть. Вы не можете забрать ничего из того, что Роналду сделал для футбола, только потому, что он ушел на пенсию в саудовскую лигу. Я хочу поблагодарить его за то, что он поднял спорт на новый уровень, но для всех есть конец. Он имеет полное право играть в Саудовской Аравии, хотя я не уверен, что ему нужно еще больше денег.

У меня нет проблем с игроками, которые под конец карьеры уходят играть в низшие лиги, чтобы заработать больше денег, то же самое случилось и с Лионелем Месси. Оба они были фантастическими игроками, но они решили больше не играть на самом высоком уровне, и мы должны это уважать. Никогда нельзя забрать то, что они сделали для футбола. Конкуренция между ними на самом деле сделала весь спорт лучше. Она сделала его более привлекательным. Спасибо Роналду, спасибо Месси, наслаждайтесь своей отставкой!" – цитирует Лебефа Goal.

Напомним, что Лионель Месси выступал в Лиге 1 за ПСЖ два сезона с 2021 по 2023 годы. После завершения контракта с парижанами аргентинец присоединился к Интера Майами.

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