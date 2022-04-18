Роналду похизувався своїми гольовими подвигами до та після 30 років
12:48 - Читать на русском
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду у свої 37 років не налаштований скидати оберти.
завершено
Кіран Дауел 45+1’
Теему Пуккі 52’
45+1’ Кіран Дауел
52’ Теему Пуккі
Після хет-трику у ворота Норвіча португалець відзначив цікавий математичний факт, пов'язаний з віком.
Хет-трик Роналду у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Норвіч – 3:2
"30 хет-триків до 30 і 30 хет-триків після 30. Настав час порушити баланс!" – написав Роналду, явно натякаючи на бажання продовжити бенкет.
Додамо, що контракт нападника з МЮ розрахований до літа 2023-го, однак у пресі з'являються чутки про можливий відхід зірки вже по завершенню цього сезону.
МЮ завдяки ювілейному хет-трику Роналду здолав Норвіч, Тоттенхем програв Брайтону, Арсенал поступився Саутгемптону
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