Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду у свої 37 років не налаштований скидати оберти.

Після хет-трику у ворота Норвіча португалець відзначив цікавий математичний факт, пов'язаний з віком.

Хет-трик Роналду у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Норвіч – 3:2

"30 хет-триків до 30 і 30 хет-триків після 30. Настав час порушити баланс!" – написав Роналду, явно натякаючи на бажання продовжити бенкет.

Додамо, що контракт нападника з МЮ розрахований до літа 2023-го, однак у пресі з'являються чутки про можливий відхід зірки вже по завершенню цього сезону.

МЮ завдяки ювілейному хет-трику Роналду здолав Норвіч, Тоттенхем програв Брайтону, Арсенал поступився Саутгемптону