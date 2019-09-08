Роналду отличился 89-м голом за сборную Португалии – это втрое больше, чем у всех партнеров звезды вместе взятых

Форвард Ювентуса в матче отбора на Евро-2020 против Сербии смог улучшить свой бомбардирский счет за сборную Португалии.

Гол в ворота сербов стал 89-ым для Криштиану Роналду в составе родной сборной.

Сербия – Португалия – 2:4 – видео голов и обзор матча

Это втрое больше, чем у всех других представителей текущего состава "команды избранных", информирует Squawka. Ближайшими "преследователями" Роналду являются Жоау Моутинью (7 голов), Гонсалу Гедеш (6) и Бернарду Силва (5). Двое последних также смогли отличиться в гостевом поединке против сборной Сербии, который закончился победой португальцев со счетом 4:2.

Напомним, недавно Роналду десятый раз получил титул лучшего португальского игрока года.

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