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Сербия – Португалия – 2:4 – видео голов и обзор матча

00:56 92 Читати українською
Сербия – Португалия – 2:4 – видео голов и обзор матча
Сербия – Португалия – 2:4 – видео голов и обзор матча

Португалия победила Сербию в 5 туре отбора Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Сербия – Португалия.

68’ Никола Миленкович
85’ Александар Митрович
 
Вильям Карвалью 42’
Гонсалу Гедеш 58’
Криштиану Роналду 81’
Бернарду Силва 87’
42’ Вильям Карвалью
58’ Гонсалу Гедеш
68’ Никола Миленкович
81’ Криштиану Роналду
85’ Александар Митрович
87’ Бернарду Силва

Главные соперники сборной Украины в отборе на Евро-2020 провели очень яркий матч. Португальцы в начале второго тайма уже имели преимущество в 2 мяча, зато сербы дважды сокращали отставание до минимума. Однако команда Фернанду Сантуша выстояла и одержала первую победу в этой квалификации.

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После отчетного тура Португалия набрала 5 очков и занимает второе место в группе В. У Сербии на один пункт меньше. Лидирует в квинтете Украина (13 баллов).

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Видеоновости Евро-2020 Португалия Португалия Сербия Сербия Сербия - Португалия
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