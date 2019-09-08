Сербия – Португалия – 2:4 – видео голов и обзор матча

Португалия победила Сербию в 5 туре отбора Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Сербия – Португалия.

Главные соперники сборной Украины в отборе на Евро-2020 провели очень яркий матч. Португальцы в начале второго тайма уже имели преимущество в 2 мяча, зато сербы дважды сокращали отставание до минимума. Однако команда Фернанду Сантуша выстояла и одержала первую победу в этой квалификации.

Евро-2020: Португалия удержала выездную победу над Сербией в перестрелке с шестью голами

После отчетного тура Португалия набрала 5 очков и занимает второе место в группе В. У Сербии на один пункт меньше. Лидирует в квинтете Украина (13 баллов).