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Роналду відзначився 89-м голом за збірну Португалії – це втричі більше, ніж у всіх партнерів зірки разом узятих

11:10 284 Читать на русском
Роналду відзначився 89-м голом за збірну Португалії – це втричі більше, ніж у всіх партнерів зірки разом узятих
Кріштіану Роналду / Reuters

Форвард Ювентуса у матчі відбору на Євро-2020 проти Сербії зміг покращити свій бомбардирський доробок за збірну Португалії.

Гол у ворота сербів став 89-им для Кріштіану Роналду у складі рідної збірної.

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Це втричі більше, ніж у всіх інших представників поточного складу "команди обраних", інформує Squawka. Найближчими "переслідувачами" Роналду є Жоау Моутінью (7 голів), Гонсалу Гедеш (6) і Бернарду Сілва (5). Двоє останніх також змогли відзначитися у гостьовому поєдинку проти збірної Сербії, який закінчився перемогою португальців з рахунком 4:2.

Нагадаємо, нещодавно Роналду вдесяте отримав титул найкращого португальского гравця року.

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Євро-2020: Сербія – Португалія: гнітюча посередність балканців, друга молодість Роналду та результат на користь України
03:42
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Теги
Євро-2020
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