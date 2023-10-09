Криштиану Роналду готов продлить контракт с Аль-Насром до 2027 года.

Роналду сообщил боссам Аль-Насра о желании продлить контракт с клубом до 2027 года. Об этом информирует журналист Али Аль-Харби. Источник предполагает, что Криштиану хочет сыграть на ЧМ-2026, а в 2027 году объявить о завершении игровой карьеры.

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Криштиану переехал в Саудовскую Аравию в декабре 2022 года и с тех пор отлично проявил себя на Ближнем Востоке. На счету португальца 25 голов и 8 голевых передач в 30 матчах за "желто-синих".

В 2026-м году Роналду будет 41 год. ЧМ-2026 состоится в США, Мексике и Канаде.

Действующий контракт Криштиану с Аль-Насром рассчитан до лета 2025 года.

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