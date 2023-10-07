"Я сосредоточен на Роме и буду отдавать все свои силы до последнего дня, пока я здесь. Никто не знает будущего, но я убежден, что однажды буду тренировать в Саудовской Аравии. Я не знаю, когда, но я абсолютно уверен, что это обязательно сделаю.

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Я думаю, что это эффект Криштиану Роналду. Он был первым, кто пошел туда и изменил перспективу. Об этом свидетельствует тот факт, что туда едут игроки не на закате карьеры, а в лучшие годы. Конкуренция в Саудовской Аравии реальна", – приводит слова Моуринью Football Italia.

Интересно, что сегодня появились слухи об увольнении "Особенного". Если Рома проиграет Кальяри, то португалец потеряет работу, несмотря на контракт до конца сезона.

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