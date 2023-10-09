Кріштіану Роналду готовий продовжити контракт з Аль-Насром до 2027-го. Того ж року португалець планує завершити кар'єру.

Роналду повідомив босам Аль-Насра про бажання продовжити контракт із клубом до 2027 року. Про це інформує журналіст Алі Аль-Харбі. Кріштіану начебто хоче зіграти на ЧС-2026, а в 2027 році оголосить про завершення ігрової кар'єри.

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Кріштіану переїхав до Саудівської Аравії в грудні 2022 року і відтоді відмінно проявив себе на Близькому Сході. На рахунку португальця 25 голів і 8 гольових передач у 30 матчах за "жовто-синіх".

У 2026-му році Роналду буде 41 рік. ЧС-2026 відбудеться у США, Мексиці та Канаді. Чинний контракт Кріштіану з Аль-Насром розрахований до літа 2025 року.

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