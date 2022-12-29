"Висловлюю глибокі співчуття усій Бразилії та, зокрема, родині пана Едсона Арантеса ду Насіменту. Одного лише "прощавай" вічному королю Пеле ніколи не буде достатньо, щоб висловити той біль, який охоплює весь світ футболу в цю хвилину.

Пеле помер – Король футболу роками боровся зі страшною хворобою

Натхнення для мільйонів, взірець вчорашнього, сьогоднішнього і завтрашнього дня. Любов, яку він завжди проявляв до мене, була взаємною у всіх моментах, які ми розділяли навіть на відстані. Він ніколи не буде забутий і пам'ять про нього назавжди залишиться в кожному з нас. Спочивай з миром, королю Пеле", – написав Роналду в Instagram.

Ліонель Мессі порівняно з португальцем був надто лаконічним: "Спочивай з миром, Пеле".

Король футболу помер 29 грудня у лікарні після тривалої боротьби з раком. Йому було 82. Легенда є переможцем трьох чемпіонатів світу разом зі збірною Бразилії.

"Навіть якщо голу не було, я його зараховую": Пеле, яким ви його ніколи не бачили