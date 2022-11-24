37-летний португалец реализовал пенальти и установил несколько рекордов в матче против африканской сборной. По его итогам он был признан лучшим игроком встречи.

Рекорды Роналду и курьез Уильямса в видеообзоре матча Португалия – Гана – 3:2

После Криштиану в соцсетях вдохновенно прокомментировал победу. "Очень важная победа в нашем дебютном матче на этом чемпионате мира. Но мы еще ничего не выиграли. Это был только первый шаг. Мы сосредоточены на достижении наших целей. Вперед Португалия", – написал он.

Впереди у "селесао" на групповом этапе чемпионата мира поединки против Уругвая и Южной Кореи 28 ноября и 2 декабря соответственно.