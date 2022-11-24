37-річний португалець реалізував пенальті й встановив одразу кілька рекордів у матчі проти африканської збірної. За його підсумками він був визнаний найкращим гравцем зустрічі.

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Опісля Кріштіану у соцмережах натхненно прокоментував звитягу. "Дуже важлива перемога в нашому дебютному матчі на цьому чемпіонаті світу. Але ми ще нічого не виграли. Це був тільки перший крок. Ми зосереджені на досягненні наших цілей. Вперед, Португаліє", – написав він.

Попереду у "селесао" на груповому етапі чемпіонату світу поєдинки проти Уругваю та Південної Кореї 28 листопада й 2 грудня відповідно.

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