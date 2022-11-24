Рекорды Роналду и курьез Уильямса в видеообзоре матча Португалия – Гана – 3:2
Португалия напряженно одолела Гану. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча 1-го тура ЧМ-2022.
Первый тайм был довольно скучным, а после перерыва Криштиану реализовал пенальти, который сам и заработал. Португалец в матче установил сразу несколько рекордов – стал первым, кто забил на 10 крупных турнирах подряд, первым европейцем, сыгравшим на 10 больших соревнованиях, и первым игроком в истории, отличившимся на пяти разных ЧМ.
Португалия перестреляла Гану в жарком матче ЧМ-2022 – скандальный исторический рекорд Роналду, дубль ассистов Бруну
Гана быстро сравняла счет усилиями Айю, но в ответ еще дважды вынимала сферу из своих ворот – забили Фелиш и Леау после ассистов Бруну. Точку во встрече поставил Букари, хотя на последних секундах Уильямс чуть не обокрал Кошту. 3:2 в пользу "селесао"! В следующем туре португальцы будут играть с Уругваем, а Гана – с Южной Кореей.