Перший тайм був доволі нудним, а по перерві Кріштіану реалізував пенальті, який сам і заробив. Португалець у матчі встановив одразу кілька рекордів – став першим, хто забив на 10 великих турнірах поспіль, першим європейцем, який зіграв на 10 вели

Первый тайм был довольно скучным, а после перерыва Криштиану реализовал пенальти, который сам и заработал. Португалец в матче установил сразу несколько рекордов – стал первым, кто забил на 10 крупных турнирах подряд, первым европейцем, сыгравшим на 10 больших соревнованиях, и первым игроком в истории, отличившимся на пяти разных ЧМ.

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