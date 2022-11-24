После нулевой ничьей в другой встрече группы H Уругвай – Южная Корея настало время увидеть фаворита и на бумаге одну из худших команд турнира. Матч, как и онлайн-трансляция Португалия – Гана на "Футбол 24", стартовал в 18:00. "Избранные" начали крайне активно. Отавио и Невес испытали свои дальние удары до 6 минуты. Ганцы докатались возле своей штрафной до ошибки под довольно инертным прессингом, который мог угрожать разве что количеством, а не интенсивностью. Далее последовал мгновенный разрезной пас от Отавио, но Роналду прямолинейно пробил в голкипера. Это было едва ли не единственное попадание за весь первый тайм на две команды. Криштиану, прослезившийся перед стартом дебюта на своем 5 Мундиале, очень высоко и эффектно зависнул в воздухе после подачи Геррейро. И вторую стопроцентную возможность упустил второй в истории чемпионатов мира игрок, который играет с капитанской повязкой за сборную, находясь на данный момент без контракта с каким-либо клубом.

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Cristiano Ronaldo becomes the second player to captain a country at the World Cup without being attached to a club team:



Bruce Wilson – Canada, 1986

Cristiano Ronaldo – Portugal, 2022



Always number 2. ️ pic.twitter.com/2WV4Pu8xRB — Statman Dave (@StatmanDave) November 24, 2022

"Черные звезды" и того не создали. Команда Отто Аддо отказалась атаковать, даже раз не пробив в сторону ворот за 45 минут. У хозяев отличаются креативной игрой разве что защитник дортмундской Боруссии Геррейро и хавбек Отавио – еще одно открытие 1 тура Мундиаля из Порту после Эустакио, вчера феерившего за Канаду. Роналду же слишком много тянет одеяло и даже успевает блокировать прострелы своих же партнеров, настолько он стремится всю славу забрать себе. Стремление что-то всем доказать мешает и самому Криштиану, и команде Сантуша. В одном из эпизодов таки забил, однако перед тем оттолкнул защитника руками. Феликс, Бернарду Силва и Бруну Фернандеш в тени. По ударам до перерыва 7:0, но качество моментов в целом не впечатляет: 0,62 xG на двоих.

Crisitano Ronaldo becomes the first player in history to score at 5 World Cups:



2006 –

2010 –

2014 –

2018 –

2022 –



Inevitable for Portugal. pic.twitter.com/F3AdGUuOZv — Statman Dave (@StatmanDave) November 24, 2022

Африканцы выглядели очень беспомощно и блекло в атаке. За 1 тайм у них лишь 2 угловых без угрозы. Не удавалось выбегать в контрнаступление. Ситуацию усугубляло то, насколько Гана проигрывала всю борьбу, особенно в воздухе. А вот в начале второго тайма "черные звезды" начали огрызаться. Хотя динамика контратак была настолько низкой, как будто кто-то поставил воспроизводить скорость трансляции на 0,5. Полузащитник Аякса Кудус приложился из-за пределов штрафной – рядом со штангой. Кошта вроде контролировал полет мяча, но такое может и залететь. И вдруг лучший судья американской МЛС Исмаил Эльфат назначает довольно сомнительный пенальти. Роналду подставился в борьбе с центрбеком Саутгемптона Салису. Судья радостно указал на точку, а VAR не вмешивался. Вратарь почти вытащил, однако Криштиану пробил слишком классно.

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Вот так потихонечку не без помощи судейства и красиво нарисованного пенальти КР7 забивает на 5 подряд Мундиале, становясь первым, кому это удалось! Радовались португальцы недолго. Прошла легкая комбинация по левому флангу, Кудус прострелил, Карвалью, который заменил травмированного Отавио, курьезно пропустил себе между ног, Андре Айю расстрелял с метра. Это было даже легче, чем с пенальти. Гана отыгралась спустя 8 минут, а Португалия восстановила статус-во еще за 5. Потеря на чужой половине, мгновенный перевод за спины от Фернандеша. Феликс показал Роналду, как это делается. Проходит еще секунд 130, и после очередной потери Ганы в центре поля Бруну выводит один на один уже Леау. Только Роналду такие комменты не реализовывает? Криштиану даже из офсайда не может забить, выбегая на свидание с Ати-Зиджи.

Сантуш снял с поля Роналду, Феликса и Бернарду Силву, выставив Рамуша и двух более оборонительных полузащитников. Гана пошла ва-банк и забила еще до того, как судья компенсировал 9 минут. Букари, заменивший Кудуса, также расстрелял Кошту из пределов штрафной. На этот раз головой. Полузащитник Црвены Звезды взбудоражил Роналду на скамейке запасных сворованным у португальца празднованием. На последних секундах Кошта едва не привез нелепый гол. Диогу выбросил мяч себе на ход, чтобы потянуть время. Иньяки Уильямс выскочил из-за спины и обокрал, однако удару несколько помешало неожиданное падение форварда Атлетика. "Черные звезды" фактически сами дарят победу команде Сантуша. Мина шокированного этим эпизодом Роналду бесценна. Португалия набирает таки 3 очка и возглавляет группу H. Гана остается на последнем месте. У Уругвая и Южной Кореи по баллу.

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