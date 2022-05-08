Возвращение Роналду в Манчестер обернулось провалом. Криштиану проводит хороший сезон, забив 24 гола, однако команда тотально провалилась на всех фронтах. Манчестер Юнайтед после разгрома от Брайтона окончательно потерял все шансы выйти в Лигу чемпионов.

Избиение Роналду и компании в видеообзоре матча Брайтон – Манчестер Юнайтед – 4:0

Таким образом, Роналду впервые в карьере может остаться без ЛЧ. Он 19 лет непрерывно выступал в главном турнире Европы за МЮ, Реал и Ювентус, но теперь может упустить эту возможность, если не сменит летом клуб.

Криштиану сейчас решает свою судьбу, а помогает ему сам Алекс Фергюсон. Роналду и Ферги живут рядом в Чешире и часто гостят друг у друга. Сэр Алекс пытается убедить португальца остаться и "защитить свое наследие в МЮ", сообщает Mirror.

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