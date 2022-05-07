Избиение Роналду и компании в видеообзоре матча Брайтон – Манчестер Юнайтед – 4:0
7 мая 22:48 - Читати українською
Брайтон разбил МЮ в 37 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
Хозяева выиграли первый тайм благодаря голу Кайседо. Эквадорец принял мяч на подступах к штрафной и попал точно в нижний левый угол ворот Де Хеа.
МЮ опозорился в Брайтоне, Челси на последних секундах упустил победу над Вулвз, Уотфорд вылетел в Чемпионшип
МЮ вообще не вышел на второй тайм. Прошло всего 15 минут, а на табло уже светился счет 4:0 – постарались Кукурелья, Гросс и Троссар. Роналду и компания пытались забить хотя бы гол престижа, но кипер соперника Роберт Санчес действовал безупречно, сохранив свои владения нетронутыми.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter