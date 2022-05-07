Хозяева выиграли первый тайм благодаря голу Кайседо. Эквадорец принял мяч на подступах к штрафной и попал точно в нижний левый угол ворот Де Хеа.

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МЮ вообще не вышел на второй тайм. Прошло всего 15 минут, а на табло уже светился счет 4:0 – постарались Кукурелья, Гросс и Троссар. Роналду и компания пытались забить хотя бы гол престижа, но кипер соперника Роберт Санчес действовал безупречно, сохранив свои владения нетронутыми.