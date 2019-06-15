Роналду: Никогда не забуду рекорды, которые были у меня в 2019 году

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду подытожил для себя сезон 2018/19.

"Какой незабываемый сезон! Новые впечатления, громадный клуб, превосходный город, побитые рекорды и еще три титула!

"Любовь всей моей жизни", – Джорджина соблазнительно поздравила Роналду с победой в Лиге наций

Я должен поблагодарить всех болельщиков Ювентуса за то, как меня встретили в Италии! Вы очень важная часть наших побед!

Спасибо всем моим поклонникам по всему миру и, особенно, португальцам, которые помогли нам добиться еще одной исторической победы для нашей страны! Вам всегда будет особое место в моем сердце!

Никогда не забуду замечательные моменты и новые рекорды, которые были у меня в 2019 году:

– Победный гол в Суперкубке Италии;

– Победа в серии А, звание лучшего игрока и 21 гол;

– Победа в Лиге наций и хет-трик;

– Первый игрок, одержавший 100 побед в Лиге чемпионов и забивший 125 голов;

– Первый игрок, завоевавший 10 титулов УЕФА;

– Первый игрок, забивавший во всех финальных стадиях турниров для сборных: чемпионате мира, чемпионате Европы, Кубке Конфедераций и Лиге наций;

– Первый игрок, забивавший в каждом из последних десяти финальных раундов турниров сборных с 2004 по 2019 год.

Скоро увидимся! Вместе мы продолжим сражаться за новые и удивительные победы! Я на вас рассчитываю!", – написал Роналду в своем Instagram.

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