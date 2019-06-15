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Роналду: Никогда не забуду рекорды, которые были у меня в 2019 году

07:30 51 Читати українською
Роналду: Никогда не забуду рекорды, которые были у меня в 2019 году
Криштиану Роналду / УЕФА

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду подытожил для себя сезон 2018/19.

"Какой незабываемый сезон! Новые впечатления, громадный клуб, превосходный город, побитые рекорды и еще три титула!

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Я должен поблагодарить всех болельщиков Ювентуса за то, как меня встретили в Италии! Вы очень важная часть наших побед!

Спасибо всем моим поклонникам по всему миру и, особенно, португальцам, которые помогли нам добиться еще одной исторической победы для нашей страны! Вам всегда будет особое место в моем сердце!

Никогда не забуду замечательные моменты и новые рекорды, которые были у меня в 2019 году:

– Победный гол в Суперкубке Италии;

– Победа в серии А, звание лучшего игрока и 21 гол;

– Победа в Лиге наций и хет-трик;

– Первый игрок, одержавший 100 побед в Лиге чемпионов и забивший 125 голов;

– Первый игрок, завоевавший 10 титулов УЕФА;

– Первый игрок, забивавший во всех финальных стадиях турниров для сборных: чемпионате мира, чемпионате Европы, Кубке Конфедераций и Лиге наций;

– Первый игрок, забивавший в каждом из последних десяти финальных раундов турниров сборных с 2004 по 2019 год.

Скоро увидимся! Вместе мы продолжим сражаться за новые и удивительные победы! Я на вас рассчитываю!", – написал Роналду в своем Instagram.

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What an unforgettable season! New experiences, gigantic club, exciting city, broken records and three more titles! I have to thank all of Juventus fans for the wonderfull way I was welcomed in Italy! You’re a very important part of our victories! Thanks to all my fans around the world and particularly to the portuguese people that helped us reach another historical win for Portugal! You’ll allways have a special place in my heart! Personaly, I’ll never forget the great moments and new record-breaking achievments I’ve had so far in 2019: - Italian Supercup winning goal; - Serie A win, Best Player and 21 goals; - Nations League win and hat-trick; - First Player to reach 100 wins and 125 goals in Champions League; - First Player to win 10 UEFA titles; - First Player to score in all National Teams final stages: FIFA World Cup, UEFA European Cup, FIFA Confederations Cup and UEFA Nations League; - First Player to score in 10 consecutive National Teams final stages from 2004 to 2019; See you soon! Together we’ll keep fighting for new and amazing conquests! I’m counting on you!

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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