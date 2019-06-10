"Любовь всей моей жизни", – Джорджина соблазнительно поздравила Роналду с победой в Лиге наций

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Украина – Люксембург: стартовые составы на матч квалификации к Евро-2020Евро-2020 — 20:30 470
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Информация о реформировании Лиги чемпионов оказалась фейком – официальное заявление УЕФАЛига чемпионов — 19:23 63
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Украина – Люксембург: предматчевая пресс-конференция Андрея ШевченкоЕвро-2020 — 9 июнь 1809
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Люксембург обратится в международный арбитражный суд в Лозанне, если проиграет апелляцию о натурализации МораесаЕвро-2020 — 9 июнь 803
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Украина – Люксембург: двое игроков "сине-желтых" не смогут принять участие в поединке из-за повреждений, – ТК ФутболЕвро-2020 — 9 июнь 2894