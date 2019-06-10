"Любовь всей моей жизни", – Джорджина соблазнительно поздравила Роналду с победой в Лиге наций

Джорджина Родригес, девушка нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, поздравила любимого с победой в Лиге наций.

"Любовь всей моей жизни! Поздравляю тебя с очередным достижением в карьере. Ты – лучший", – написала Джорджина в Инстаграме.

Роналду забил три самых красивых гола финала четырех Лиги наций

Напомним, в финале Лиги нации Португалия одержала победу над Нидерландами со счетом 1:0. Криштиану Роналду сделал хет-трик в полуфинальном матче с национальной командой Швейцарии (3:1).

Роналду, Де Лигт, Депай и другие: символическая сборная финала четырех Лиги наций