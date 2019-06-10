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"Любовь всей моей жизни", – Джорджина соблазнительно поздравила Роналду с победой в Лиге наций

21:11 13 Читати українською
"Любовь всей моей жизни", – Джорджина соблазнительно поздравила Роналду с победой в Лиге наций
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / соцсети

Джорджина Родригес, девушка нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, поздравила любимого с победой в Лиге наций.

"Любовь всей моей жизни! Поздравляю тебя с очередным достижением в карьере. Ты – лучший", – написала Джорджина в Инстаграме.

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Напомним, в финале Лиги нации Португалия одержала победу над Нидерландами со счетом 1:0. Криштиану Роналду сделал хет-трик в полуфинальном матче с национальной командой Швейцарии (3:1).

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Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия Португалия Джорджина Родригес Лига наций
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