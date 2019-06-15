Роналду: Ніколи не забуду рекорди, які були у мене в 2019 році

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду підсумував для себе сезон 2018/19.

"Який незабутній сезон! Нові враження, величезний клуб, чудове місто, побиті рекорди і ще три титули!

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Я повинен подякувати всім уболівальникам Ювентуса за те, як мене зустріли в Італії! Ви дуже важлива частина наших перемог!

Спасибі всім моїм шанувальникам по всьому світу і, особливо, португальцям, які допомогли нам досягти ще однієї історичної перемоги для нашої країни! Вам завжди буде особливе місце в моєму серці!

Ніколи не забуду чудові моменти і нові рекорди, які були у мене в 2019 році:

- Переможний гол у Суперкубку Італії;

- Перемога в серії А, звання найкращого гравця і 21 гол;

- Перемога в Лізі націй і хет-трик;

- Перший гравець, який отримав 100 перемог в Лізі чемпіонів і забив 125 голів;

- Перший гравець, який завоював 10 титулів УЄФА;

- Перший гравець, який забивав у всіх фінальних стадіях турнірів для збірних: чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи, Кубку Конфедерацій і Лізі націй;

- Перший гравець, який забивав у кожному з останніх десяти фінальних раундів турнірів збірних з 2004 по 2019 рік.

Скоро побачимося! Разом ми продовжимо боротися за нові і дивовижні перемоги! Я на вас розраховую!", – написав Роналду у своєму Instagram.

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