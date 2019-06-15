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Роналду: Ніколи не забуду рекорди, які були у мене в 2019 році

07:30 23 Читать на русском
Роналду: Ніколи не забуду рекорди, які були у мене в 2019 році
Кріштіану Роналду / УЄФА

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду підсумував для себе сезон 2018/19.

"Який незабутній сезон! Нові враження, величезний клуб, чудове місто, побиті рекорди і ще три титули!

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Я повинен подякувати всім уболівальникам Ювентуса за те, як мене зустріли в Італії! Ви дуже важлива частина наших перемог!

Спасибі всім моїм шанувальникам по всьому світу і, особливо, португальцям, які допомогли нам досягти ще однієї історичної перемоги для нашої країни! Вам завжди буде особливе місце в моєму серці!

Ніколи не забуду чудові моменти і нові рекорди, які були у мене в 2019 році:

- Переможний гол у Суперкубку Італії;

- Перемога в серії А, звання найкращого гравця і 21 гол;

- Перемога в Лізі націй і хет-трик;

- Перший гравець, який отримав 100 перемог в Лізі чемпіонів і забив 125 голів;

- Перший гравець, який завоював 10 титулів УЄФА;

- Перший гравець, який забивав у всіх фінальних стадіях турнірів для збірних: чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи, Кубку Конфедерацій і Лізі націй;

- Перший гравець, який забивав у кожному з останніх десяти фінальних раундів турнірів збірних з 2004 по 2019 рік.

Скоро побачимося! Разом ми продовжимо боротися за нові і дивовижні перемоги! Я на вас розраховую!", – написав Роналду у своєму Instagram.

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What an unforgettable season! New experiences, gigantic club, exciting city, broken records and three more titles! I have to thank all of Juventus fans for the wonderfull way I was welcomed in Italy! You’re a very important part of our victories! Thanks to all my fans around the world and particularly to the portuguese people that helped us reach another historical win for Portugal! You’ll allways have a special place in my heart! Personaly, I’ll never forget the great moments and new record-breaking achievments I’ve had so far in 2019: - Italian Supercup winning goal; - Serie A win, Best Player and 21 goals; - Nations League win and hat-trick; - First Player to reach 100 wins and 125 goals in Champions League; - First Player to win 10 UEFA titles; - First Player to score in all National Teams final stages: FIFA World Cup, UEFA European Cup, FIFA Confederations Cup and UEFA Nations League; - First Player to score in 10 consecutive National Teams final stages from 2004 to 2019; See you soon! Together we’ll keep fighting for new and amazing conquests! I’m counting on you!

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія
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