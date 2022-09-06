В конце трансферного окна 37-летнюю суперзвезду связывали с "партенопейцами", однако инициатива поступала скорее со стороны игрока.

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"Плохо разрушать мечту фанатов, но настоящих переговоров никогда не было. Никто не сомневается в уровне Роналду, но у нас тесная связь с нашими футболистами. Мы думаем, что сейчас у нас конкурентоспособная команда", – приводит слова Джунтоли Football Italia.

Напомним, в итоге Роналду остался в МЮ, который не будет выступать в Лиге чемпионов.

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