В кінці трансферного вікна 37-річну суперзірку пов'язували з "партенопейцями", однак ініціатива надходила радше з боку гравця.

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"Погано руйнувати мрію фанатів, але справжніх переговорів ніколи не було. Ніхто не сумнівається у рівні Роналду, але у нас тісний зв'язок з нашими футболістами. Ми думаємо, що зараз у нас є конкурентоспроможна команда", – наводить слова Джунтолі Football Italia.

Нагадаємо, зрештою Роналду залишився в МЮ, який не буде виступати в Лізі чемпіонів.

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