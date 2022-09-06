Роналду ніколи не був справжньою ціллю для Наполі – представник клубу жорстко розбив мрії фанатів
Директор Наполі Крістіан Джунтолі прояснив ситуацію з інтересом клубу до Кріштіану Роналду.
В кінці трансферного вікна 37-річну суперзірку пов'язували з "партенопейцями", однак ініціатива надходила радше з боку гравця.
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"Погано руйнувати мрію фанатів, але справжніх переговорів ніколи не було. Ніхто не сумнівається у рівні Роналду, але у нас тісний зв'язок з нашими футболістами. Ми думаємо, що зараз у нас є конкурентоспроможна команда", – наводить слова Джунтолі Football Italia.
Нагадаємо, зрештою Роналду залишився в МЮ, який не буде виступати в Лізі чемпіонів.
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