Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг определился со списком игроков, которые будут играть в Лиге Европы.

В заявку Манчестер Юнайтед на ЛЕ попали 25 игроков, сообщает официальный сайт клуба. Отметим присутствие Криштиану Роналду, который впервые в своей карьере попробует силы в этом турнире.

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Вратари: Де Хеа, Дубравка, Хитон.

Защитники: Далот, Линделеф, Магуайр, Маласия, Лисандро Мартинес, Шоу, Туанзебе, Варан, Ван-Биссака.

Полузащитники: Каземиро, Эриксен, Бруну Фернандеш, Фред, Мактоминай, Пеллистри, Санчо, ван де Беек.

Нападающие: Антони, Гарначо, Марсьяль, Рашфорд, Роналду.

К слову, Манчестер Юнайтед попал в группу E в Лиге Европы, где соперниками будут Реал Сосьедад, Омония и Шериф.

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