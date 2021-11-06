Португалець визнаний найкращим гравцем клубу у жовтні, інформує прес-служба "червоних дияволів".

"Роналду буде забивати навіть у 75 років": Гвардіола вкотре згадав шанс підписати португальця у Ман Сіті

Упродовж цього місяця Роналду провів 5 матчів, в яких відзначився 2 голами та однієї результативною передачею. 36-річний португалець не залишає жодних шансів партнерам, забираючи нагороду вдруге поспіль. Щоправда, у жовтні Манчестер Юнайтед здобув усього дві перемоги.

Нагадаємо, сьогодні підопічні Сульшера проведуть дербі проти сусідів із Сіті, початок поєдинку о 14:30.

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