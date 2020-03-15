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Роналду не будет отдавать свои отели для больных – сеть подорвала фейковая информация

21:55 35 Читати українською
Роналду не будет отдавать свои отели для больных – сеть подорвала фейковая информация
Криштиану Роналду / Фото btv

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду стал жертвой желтой прессы.

"Это неправда, что Криштиану собирается превратить свои отели в Португалии в больницы. Фейковые новости", – написал в twitter близокий к форварду журналист Ману Сайнс.

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Также эту информацию опровергли и в самом заведении. "Мы не собираемся становиться больницей. Мы остаемся отелем", – цитирует представителя отеля Goal.

Напомним, ранее испанское издание Marca опубликовало информацию, что Роналду хочет отдать комнаты в своих отелях для лечения больных коронавирусом. Многие известные люди публично выразили благодарность португальцу за этот "благородный" жест.

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Теги
футбольные курьёзы коронавирус Криштиану Роналду Криштиану Роналду Италия
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