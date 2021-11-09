Сказочное возвращение Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед может оказаться очень коротким.

Португалец рассмотрит вариант с уходом, если команда не гарантирует себе место в Лиге чемпионов, информирует Express.

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Летом Роналду вернулся на Олд Траффорд, подписав контракт сроком 2 года с возможностью продления еще на один. Звездный ветеран показывает отличную индивидуальную статистику (9 голов в 13 матчах), однако в целом Манчестер Юнайтед выглядит слабо. Если команда Сульшера не улучшит результаты, то в конце сезона тогда уже 37-летний португалец будет искать более амбициозный проект.

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Добавим, что после 11 туров "красные дьяволы" занимают шестую строчку АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 5 очков.

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