Пока что действующий тренер Аякса, уже якобы согласовавший назначение в МЮ, постепенно готовится к новому вызову в карьере. Нидерландец сообщил руководству английского клуба, что не рассчитывает на Криштиану Роналду и дал "зеленый свет" на его трансфер.

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Соответственно, 37-летний португалец может досрочно покинуть Манчестер Юнайтед, несмотря на действующий контракт до 30 июня 2023-го с опцией продления еще на сезон. Эта новость стала неприятным сюрпризом для фанатов манкунианцев, которые не хотят ухода Криштиану, считая его легендой клуба. Об этом сообщает Daily Star.

Напомним, Роналду вернулся в МЮ летом 2021 года. В сезоне 2021/22 португалец сыграл 34 матча, забил 18 голов и трижды ассистировал партнерам. "Красные дьяволы" уже вылетели из всех кубковых турниров (в частности, Лиги чемпионов), а в АПЛ потеряли даже математические шансы на трофей.

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