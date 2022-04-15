Поки що чинний тренер Аякса, який вже нібито узгодив призначення в МЮ, поступово готується до нового виклику в кар'єрі. Нідерландець повідомив керівництву англійського клубу, що не розраховує на Кріштіану Роналду і дав "зелене світло" на його трансфер.

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Відповідно, 37-річний португалець може достроково залишити Манчестер Юнайтед попри чинний контракт до 30 червня 2023-го з опцією продовження ще на сезон. Ця новина стала неприємним сюрпризом для фанатів манкуніанців, які не хочуть відходу Кріштіану, вважаючи його легендою клубу. Про це повідомляє Daily Star.

Нагадаємо, Роналду повернвся в МЮ влітку 2021-го. У сезоні 2021/22 португалець зіграв 34 матчі, забив 18 голів і тричі асистував партнерам. "Червоні дияволи" вже вилетіли зі всіх кубкових турнірів (зокрема, Ліги чемпіонів), а в АПЛ втратили навіть математичні шанси на трофей.

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