Наполи остается привлекательным направлением для 37-летнего португальца, сообщает Calciomercato.

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"Партенопейцы" не хотят тратить огромные деньги на Роналду, поэтому могут рассмотреть обмен на одного из своих игроков. Источник предлагает кандидатуру Ирвинга Лосано. 3 года назад Наполи заплатил ПСВ за мексиканца 45 млн евро, но тот регулярно получает травмы и имеет проблемы с дисциплиной. В минувшем сезоне Лосано провел 37 матчей, в которых оформил 6+6.

Если сделка состоится, то доплатить придется Манчестер Юнайтед. Наполи оценивает Роналду в 20 млн евро и еще столько же хочет получить дополнительно, чтобы отпустить 27-летнего Лосано на Олд Траффорд.

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