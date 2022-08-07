Эрик Тэн Хаг проводил дебютный официальный матч во главе МЮ. Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Юнайтед – Брайтон на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Уже на первых секундах Далот ужасным приемом мяча у своей штрафной подарил Троссарду выход на Де Хеа под углом. Бывший партнер Малиновского по Генку пробил во внешнюю сторону сетки. МЮ ответил на 7-й минуте. Санчо бросил вперед по правому флангу на Мактоминая, тот вырезал в центр, где Бруну пробил выше метров с 11. Очень нервно действует Фред. Ошибается экс-хавбек Шахтера как в центре поля, так и в пределах своей штрафной. Неоднократно пропускают Уэлбека во владение Де Хеа. Брайтон поострее на старте.

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Эриксен и Бруну вырезают парочку интересных диагоналей на угол штрафной соперника, а дальше проблемы с решениями. Команда Поттера 5 минут уничтожала манкунианцев во владении (70% на 30%), хозяева очень сникли. Впрочем, и сами "чайки" доходят до чужого периметра, а потом не очень-то знают, что делать, хотя даже вратарь Де Хеа, не говоря о защитниках и опорниках, несколько раз содействовал гостям своими ошибками. Быстрая контра, которую начинает Фернандеш от своих ворот и завершает он же пасом на Эриксена. Удар в руки голкиперу разочаровывает Тен Хага.

Троссард запускает Велбека почти во вратарскую, Дэнни переводит в центр под расстрел, Гроссу никто не мешает открыть счет на 30 минуте. Была у манчестерцев надежда разве что на микроскопический офсайд, но нет – гости выдержали линию идеально. А все началось с того, что Мактоминай заигрался в центре поля, пойдя на двух соперников. Удар отчаяния от Фреда. Очень далеко, очень высоко. Для улучшения статистики, так сказать. До этого Брайтон стрелял втрое чаще (9:3).

Просто насмехается Брайтон над попытками высокого прессинга. Далота и еще 7 игроков МЮ легко отыгрывают, оставляя возле штрафной гостей. Возникает сначала ситуация 3 на 3. "Чайки" берут паузу, давая "дьяволам" время подогнать подкрепление, но это вообще ничего не меняет. Гросс оформляет дубль, добивая после удара Марча и сейва Де Хеа. Тен Хагу остается махать головой, а до того иронично улыбавшийся на скамейке запасных Роналду уже активно разминается. Просто на минутку. Брайтон никогда доселе не побеждал на Олд Траффорде.

Эриксен пяткой из пределов вратарской пробросил левее в центр, но там только соперники. Шоу с острого угла пробил в Санчеса на 45-й. По ударам из пределов штрафной 4:8 в пользу гостей. Адский дебют 60-миллионного Мартинеса. Два пропущенных гола с ударами из центра вратарской, хотя там ответственность лежит на всех. А в конце тайма Лисандро позволил себя обокрасть в центре поля, пришлось срывать контру ценой желтой. Полное преимущество гостей по итогам первой половины во всем кроме владения (здесь 62% на 38%). Ключевое – по ударам (5:12), стопроцентным моментам (0:2) и ожидаемым голам (0,29:1,31).

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Старт второго тайма – все тоже самое. Мактоминай и Мартинес ошибаются в простых передачах перед штрафной. В конце концов, Уэлбек пробивает беспрепятственно головой. Неточно, но сам факт того, что Лисандро и так намного ниже, да еще проиграл позицию. Эриксен вырезал классный пас на Рашфорда, которому не хватило совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть дальнюю штангу. Удар Фернандеша блокируют. Манкунианцы истерично требуют пенальти за случайный рикошет в руку от колена Лалланы. Роналду готовится выходить на 52-й минуте. Меняет Криштиану Фреда, недовольно плюющегося на скамейке запасных.

Роналду на грани офсайда открылся под классный пас Далота из глубины и выложил идеально в центр. Рашфорд с нескольких метров лупит прямо в соперника, судьи фиксируют сомнительный офсайд. Будь гол, могли бы и засчитать. Блестательный навес Бруну с правого фланга. Роналду не дотянулся, Рашфорд мог расстреливать, но Маркус и здесь промазал –пульнул значительно выше. Коварный дальний удар Эриксена, Криштиану не позволяют добить. Однако после углового на той же 67-й минуте Санчес ошибся на выходе, от плеча Далота снаряд отскочил на линию ворот, где Маккалистер, пытаясь выбить, забил автогол. VAR долго искал то ли руку, то ли офсайд, но все же засчитал взятие ворот.

Совершенно другой второй тайм. Уже МЮ создал 2 супермомента против нуля у соперника. Брайтон слишком глубоко садился, начал проигрывать подбор, почувствовал большие проблемы с контригрой. По ударам из пределов штрафной команда Тен Хага после перерыва перестреляла соперника (9:2). Выровняли ситуацию с качеством моментов. Так совпало, что игру полностью переломили именно с выходом Роналду, хотя сам 37-летний португалец создал всего один момент и разок стрельнул в защитников.

Мартинес пробил из-за пределов штрафной над перекладиной. Далот крутил в дальний, Санчес снова очень нервно парировал перед собой. Если бы манчестерцы активнее собирали и подборы в таких эпизодах, уже могли бы даже вести в счете. Мартинес последним дважды подряд стрелял после углового от Эриксена. Еле-еле заблокировали "чайки". Брайтон впервые в истории выигрывает выездной матч против МЮ. До сих пор было 12 поражений и только две ничьи. Команда Поттера во второй раз подряд обыграла "красных дьяволов", до того проиграв 6 раз кряду.

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