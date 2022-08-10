Наполі залишається привабливим напрямком для 37-річного португальця, інформує Calciomercato.

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"Партенопейці" не хочуть витрачати величезні гроші на Роналду, тому можуть розглянути обмін на когось зі своїх гравців. Джерело пропонує кандидатуру Ірвінга Лосано. 3 роки тому Наполі заплатив ПСВ за мексиканця 45 млн євро, але той регулярно отримує травми і має проблеми з дисципліною. У минулому сезоні Лосано провів 37 матчів, в яких оформив 6+6.

Якщо угода відбудеться, то доплачувати доведеться Манчестер Юнайтед. Наполі оцінює Роналду у 20 млн євро і ще стільки ж хоче отримати додатково, щоб відпустити 27-річного Лосано на Олд Траффорд.

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