"Барселона – это последний клуб в мире, куда я мог бы перейти". Королевские правила жизни Криштиану Роналду

"Футбол 24" собрал "сливки" из самых известных цитат 5-кратного обладателя "Золотого мяча". Сегодня Криштиану Роналду – 34.

Когда мне было 7 лет, я сказал своему папе, что хочу иметь дом, как у Майкла Джексона.

Я всегда говорил: рекорды нужны для того, чтобы их бить.

У меня есть то, что есть, ведь я многим пожертвовал.

Если бы я не стал футболистом, то, скорее всего, пошел бы работать официантом.

В жизни все нелегко. Если бы было наоборот, мы бы не рождались, плача.

Психологически, пожалуй, моя самая сильная черта – стремление быть лучшим. Возможно, именно поэтому я хранил такой высокий уровень на протяжении многих лет.

Я стараюсь постоянно быть в хорошем настроении, уверенным в себе в любой ситуации.

Создайте собственные правила, установите цели и придерживайтесь их. Никто не сможет сделать это вместо вас.

Живи правильно. Питайся правильно, хорошо спи. Если ты не соблюдаешь этих правил – не достигнешь нужного уровня, как футболист.

Когда я был моложе, многие мне говорили: "Криштиану, ты очень талантливый игрок, но слишком худой". Поэтому я загорелся желанием набрать массу. Регулярные занятия в тренажерном зале помогли мне окрепнуть. Все зависит от того, какое у тебя настроение. Часто все решают мелочи.

Если ты будешь думать о том, что о тебе скажут другие, то не сможешь выжить.

Я не перфекционист, но мне нравится осознавать, что я все сделал качественно.

Ненавижу моменты, когда я не в форме и не могу играть.

Мне нравится быть самым дорогим футболистом мира.

У нас есть деньги, у нас есть машины, у нас есть все. Но вы не знаете, через что мы прошли, чтобы всего этого достичь.

Фергюсон был моим отцом в спортивном плане.

Когда я перешел в МЮ, тренер спросил меня, под каким номером я хочу играть. Я ответил, что под номером 28. Но Фергюсон сказал: "Нет, ты получишь номер "7". Эта знаменитая футболка стала для меня дополнительным источником мотивации.

На тренировках я часто выполнял различные финты, которые почти никто не мог повторить. Как-то я показывал их Скоулзу. После этого Скоулз взял мяч, указал на дерево, которое стояло примерно в 50 метрах от нас, и сказал, что он попадет в него с первой попытки. Он ударил и попал. И попросил меня повторить. Я пробил раз десять, но ни разу не попал в цель. Скоулз улыбнулся и покинул поле.

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Переход в новый клуб – это как встреча с новой девушкой. Хочется показать все, на что ты способен.

"Барселона" – это последний клуб в мире, куда я мог бы перейти.

Горжусь тем, что играю в "Реале", и получаю от этого удовольствие. А если получаешь удовольствие, то зачем пытаться что-то изменить?

Жозе Моуринью – великий тренер, настоящий профессионал и очень интересный человек. Он всегда выходит победителем. Его тренировки особые, как и он сам.

Без единой команды никакие индивидуальные награды невозможны.

"Золотой мяч-2013"? Это были слезы человека, которого переполняли эмоции. Возможно, на меня повлияло то, что я видел, как плачет моя мама, как мой сын бежит обнять меня... Я такого не ожидал.

Я смотрю на Месси не как на соперника, а как на человека, который делает меня лучшим, и я делаю лучшим его.

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Те, кто при моем появлении скандируют имя Месси, – душевнобольные люди.

Ваша любовь делает меня сильнее, ваша ненависть делает меня неудержимым.

Не все любят Бога, то почему все должны любить меня?

Мне нравится, когда люди смеются надо мной. Люблю видеть ненависть в их глазах, слышать оскорбления. Меня это никак не затрагивает. Я всем отвечаю на футбольном поле.

Почему люди освистывают меня? Я богатый, красивый и великий футболист. Люди просто завидуют мне.

Я – первый, второй и третий лучший футболист мира одновременно.

Люди любят сравнивать меня с Месси, но это как сравнивать Porsche и Ferrari. Мы абсолютно разные игроки. Мы выступаем в разных клубах, играем за разные национальные сборные. Нас нельзя сравнивать.

Мы с Месси – как дорогие гоночные авто. Все смотрят на нас с удовольствием платят за это большие деньги. Наверное, я Ferrari, а Лионель – Bentley. Только не спрашивайте меня, почему я выбрал именно эти авто. Пусть это останется тайной.

Считаю, что великие игроки должны выступать вместе. Если бы мы играли с Месси в одной команде, у меня было бы больше "Золотых мячей".

Напрасно некоторые считают, что мы с Месси – враги. Это не так, это ложь.

Я могу только позавидовать левой ноге Месси. Она несколько лучше моей. Впрочем, на свою правую мне грех жаловаться. Она лучше, чем у Лионеля.

Почему сняли фильм обо мне, а не о Месси? Ну, тут все просто – режиссеры искали лучшего игрока мира. Поэтому и обратились ко мне.

Настает время, и ты приходишь к точке, когда необходимо бросить вызов самому себе. Ведь тебе больше не нужно что-то доказывать кому-то другому.

Против меня было много кампаний как в футболе, так и за его пределами. Меня атаковали на всех фронтах, но я лучший в мире и очень счастлив. Мне хотели сделать больно, но я заставил их заткнуться.

Это просто фантастика, когда твой сын говорит тебе: "Удачи, папа!"

Легко стать испорченным, когда ты просыпаешься в большой кровати, смакуешь йогуртом с фруктами, а в твоем гараже есть быстрые автомобили. Вчера мой сын спросил меня: "Можно мне Iphone 6?". Я ответил: "Нет, зачем тебе телефон? Кому ты собираешься звонить?" – "Я буду звонить тебе, папа" – "Я буду звонить бабушке и она будет давать тебе телефон", – это то, что я ему ответил.

В момент, когда я узнал о смерти отца, думал, что моя жизнь на этом закончится. Но я собрался с духом и решил сделать то, чего хотел мой отец – он хотел, чтобы его сын стал лучшим.

Я знаю, что мой отец не хотел бы меня увидеть грустным и побежденным – именно ради этого я борюсь каждый день, чтобы быть счастливым и радостным.

В день финала Евро-2016 я проснулся с тремя блондинками в постели. А если серьезно, то я проснулся, зная, что это особый день и мы сыграем финал Евро во Франции против Франции. Я спал 8 часов. Я мог бы проснуться среди ночи из-за волнения, но этого не было. Когда я спустился на завтрак, то быстро понял, что атмосфера в команде очень положительная.

Выиграть чемпионат мира – это мечта. Проблема в том, что у нас очень хорошая команда, но не фантастическая. И что бы я ни делал, один человек такой титул выиграть не может.

Когда продлевал контракт с "Реалом", то заявил, что буду играть до 41 года. Это было сказано полушутя, полусерьезно. Но если физические кондиции позволят, травмы не будут донимать меня и я сохраню мотивацию, то могу играть и до 35, и до 41, и до 45 лет.

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