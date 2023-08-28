Сегодня прошло несколько интересных матчей в чемпионате Саудовской Аравии. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Саудовской Аравии, 4 тур

Абха – Аль-Фейха – 2:1

Голы: Токо-Экамби, 36, Жабер, 63 – Сокола, 87 (пен.)

Аль-Вехда – Аль-Иттихад – 0:3

Голы: Ромариньо, 63, Жота, 67, Коронадо, 73

Аль-Раэд – Аль-Рияд – 3:0

Голы: Фузаир, 18, 45+2, Саюд, 68

Аль-Хиляль – Аль-Иттифак – 2:0

Голы: Малком, 24, Аль-Давсари, 41

Токо-Экамби сразу начал давать результат в Саудовской Аравии. Камерунец всего несколько дней назад перешел из Лиона в Абху, а сегодня уже отличился дебютным голом. Его команда удержала победу над Аль-Фейхой.

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Аль-Иттихад продолжил свое идеальное шествие. Действующий чемпион в конце первого тайма потерял Карима Бензема из-за травмы, но нашлись другие герои. Забил даже 30-миллионный Жоау Жота, которого пресса "выгоняет" из команды.

Игор Йовичевич наконец-то одержал первую победу в новом чемпионате. Аль-Раэд под руководством экс-тренера Шахтера не мог даже забить, но теперь оторвался на Аль-Рияде. Героем встречи стал нападающий Мохаммед Фузаир.

Неймар пока ничем не может помочь Аль-Хилялю, однако там достаточно других звезд. Первый гол в ворота Аль-Иттифака Стивена Джеррарда организовали Митрович и Малком, за которых отдали более 100 млн евро. Аль-Хиляль с 10 очками пытается преследовать Аль-Иттихад.

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