"Я не готовий змиритися з тим, що ми поза межами топ-3 АПЛ. Я не хочу бути в МЮ, щоб боротися за шосте, сьоме чи п'яте місце. Я тут, щоб перемагати, щоб боротися за головні призи. Ми можемо грати краще. Манчестер Юнайтед – дуже важливий, ми маємо змінити ситуацію. Ми здатні це зробити. Я знаю спосіб, але не буду його озвучувати. Це неетично.

Рангнік шокований регресом Манчестер Юнайтед – майбутнє тренера під серйозним питанням

Думаю, що для побудови чогось нового інколи треба зруйнувати старе. Чому б ні – новий рік, нове життя. Я сподіваюся, МЮ повернеться на свій рівень, якого прагнуть фани. Ральф Рангнік очолив команду 5 тижнів тому, і відтоді багато чого змінив. Але йому потрібен час, щоб донести до гравців свої ідеї. Не так просто змінити ментальність футболістів, поставити систему. Я вірю, що йому все вдасться", – сказав Роналду в інтерв'ю Sky Sports.

Роналду влітку перейшов у Манчестер Юнайтед з Ювентуса. У Кріштіану 8 голів і 3 асисти в цьому сезоні АПЛ, однак "дияволи" випали з зони Ліги чемпіонів і мають серйозні проблеми. Наприкінці року Уле Гуннара Сульшера замінив Ральф Рангнік.