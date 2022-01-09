Ральф Рангник не ожидал, что его первые месяцы в Манчестер Юнайтед будут настолько сложными. Пока манкунианцы занимают только 7 место в АПЛ, а тренер уже понимает, что финишировать в топ-4 будет очень непросто, ведь команда только регрессирует.

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По мнению тренера, все складывается гораздо труднее, чем он мог даже представить. Игроки Манчестер Юнайтед (здесь речь идет, прежде всего, о Криштиану Роналду и Бруно Фернандеше) не слишком подходят под схему игры Рангника – особенно сложно приходится защитникам. У 63-летнего немца есть серьезные претензии и к физической форме игроков – Ральф не думал, что дела настолько плохи, отмечает Daily Mail.

Заметим, что раньше в лагере Манчестер Юнайтед возникали недопонимания даже между футболистами – в частности, Криштиану Роналду и Харри Магуайром. Английские СМИ сообщали, что игроки разочаровались методами работы Рагнгика, возглавившего команду до завершения сезона после отставки Уле Гуннара Сульшера. В следующем сезоне немец должен был остаться в структуре клуба в статусе консультанта, но теперь даже такая роль Рангника оказалась под серьезным вопросом.

Ближайший матч МЮ сыграет против Астон Виллы в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Встреча пройдет 10 января, начало в 21.55 по Киеву.

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