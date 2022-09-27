Нападающий ПСВ Коди Гакпо остается желанной целью "красных дьяволов", информирует Forbes.

"Роналду будет взбешен, но его время еще придет": Фердинанд объяснил, почему 5-кратные победители ЛЧ сидят на скамье МЮ

Манчестер Юнайтед еще прошлым летом хотел подписать 23-летнего нидерландца, однако после 100-миллионного Антони не осталось свободных средств. Через год англичане готовы снова обратиться к ПСВ, который просил за свою звезду около 50 млн евро. Вероятная потеря Криштиану Роналду еще больше подталкивает МЮ сражаться за Гакпо.

Добавим, что нападающий ПСВ очень мощно начал новую кампанию – 11+10 в 15 матчах за сборную и клуб.

Хорватия выиграла группу Лиги наций и спасла Францию, Нидерланды вышли в плей-офф, Польша выбросила Уэльс из элиты