Лига наций, 6-й тур

Группа А2

Португалия – Испания – 0:1

Гол: Мората, 89

Швейцария – Чехия – 2:1

Голы: Фройлер, 29, Эмболо, 30 – Шик, 45

Нереализованный пенальти: Соучек, 61

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В последнем туре группы А2 интрига зашкаливала. Португалия и Испания боролись за первое место квартета. До начала матча Роналду и Ко опережали "Красную фурию" на два очка, так что подопечным Луиса Энрика требовалась только победа. Первые 45 минут прошли без голов, хотя ближе к триумфу были хозяева (несмотря на критическое преимущество испанцев во владении мячом). Унаи Симон откровенно спас свою команду после ударов Невеша и Жоты в середине тайма. Незадолго до перерыва Фернандеш пробил мимо стойки, а Торрес в ответ попал в перекладину.

После отдыха Роналду целился в левый угол, но переиграть Симона не смог. Мората в середине тайма едва не вызвал экстаз у болельщиков, когда бил в ближний угол – Диогу Кошта в головокружительном прыжке перевел на угловой. На последней минуте основного времени испанцы все-таки дожали соперника – Нико Уильямс получил диагональ на дальнюю штангу, головой сбросил в центр и Мората выстрелил уже в пустые ворота. Роналду почти сразу мог сравнивать, пробивая с острого угла между ног Симона, но кипер успел сгруппироваться и спасти. Победа принесла Испании 11 очков и позволила выйти в плей-офф Лиги наций.

Не менее принципиальное противостояние проходило в параллельном матче между Швейцарией и Чехией. Команда Ярослава Шилгавы отчаянно пыталась удержаться в высшем дивизионе, в то время как "Нати" достаточно было ничьей. Гости могли забивать уже на 2-й минуте – Соучек головой замкнул навес со стандарта прямо в руки Зоммеру. Впоследствии Влканова разочаровал болельщиков, попав в перекладину. Несмотря на это, первыми забили хозяева – Фройлер записал свою фамилию в протокол. Уже в следующей атаке Эмболо воспользовался ошибкой соперника и шокировал чехов во второй раз. В конце тайма Цоуфал испытал на крепость стойку, однако Шик ударом под перекладину сохранил шансы Чехии на общий успех.

Эмболо после перерыва мог увеличивать преимущество швейцарцев, но мяч юркнул мимо стойки. Впоследствии он же бил головой с близкого расстояния, но не смог пробить кипера. Шанс сравнять чехам подарил Эльведи, сбив соперника в собственной штрафной. Однако обыграть мастера по отражению пенальти Соучек не смог. В середине второй сорокапятиминутки Варгас забил третий гол Швейцарии, но арбитр зафиксировал офсайд. Кухта за две минуты до истечения основного времени мог спасти ничью, но ударом головой пробил в правую стойку. Победа позволила Швейцарии остаться в элите, а Чехия начнет новый сезон в низшем дивизионе.

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