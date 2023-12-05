В июне аргентинский нападающий покинул ПСЖ на правах свободного агента, а в июле отправился покорять МЛС в составе Интера Майами. Он забил 11 мячей в 13 матчах за новую команду во всех турнирах и выиграл Кубок лиг.

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В начале ноября Месси выиграл свой восьмой "Золотой мяч", опередив по результатам голосования таких нападающих, как Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) и Килиан Мбаппе (ПСЖ).

"Месси – величайший из действующих футболистов, и, возможно, абсолютно лучший за всю историю игры", – отметило издание Time.

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