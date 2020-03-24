Роналду и Мендеш сделали щедрый вклад в борьбу с коронавирусом

Звезда Ювентуса и его знаменитый агент присоединились к борьбе против COVID-19 в Португалии.

Роналду и Мендеш полностью профинансируют организацию трех отделений интенсивной терапии в двух больницах Португалии – в Лиссабоне и Порту, информирует ESPN. В сумме расходы превысят 1 млн фунтов.

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"Жорже Мендеш и Криштиану Роналду построят два отделения интенсивной терапии для лиссабонской больницы. Каждое крыло будет полностью оборудовано всем необходимым для ухода за критически больными пациентами с коронавирусом и рассчитано на 10 коек. Эти подразделения будут названы в честь Мендеша и Роналду", – сообщили в больницы Лиссабона.

Отметим, что число подтвержденных случаев коронавируса в Португалии по состоянию на 24 марта приближается к 2500, зафиксировано 30 летальных случаев.

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