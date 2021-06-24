По завершении поединка чемпионата Европы Португалия – Франция (2:2) на поле стадиона в Будапеште царила доброжелательная атмосфера.

После финального свистка арбитра Криштиану Роналду обменялся футболкой с Килианом Мбаппе. Кадр, на котором португалец доброжелательно обнимает французского форварда, стал вирусным в соцсетях. Заметим, что после первого тайма CR7 совершил обмен футболками еще и с Каримом Бензема – своим бывшим одноклубником по Реала.

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Интересно, что Роналду на текущем Евро забил уже 5 голов и является лучшим бомбардиром турнира. А вот Килиан все еще не отметился хотя бы одним забитым мячом.

Напомним, обе сборные вышли в плей-офф чемпионата Европы. Франция выиграла группу, а Португалия заняла третье место. Команды снова могут встретиться в полуфинале Евро, если преодолеют первые две стадии плей-офф.

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фото: УЕФА