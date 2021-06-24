Карім Бензема

Вік: 33 роки

Позиція: центральний нападник

Клуб: Реал

Transfermarkt: 25 млн євро

Статистика у збірній Франції: 86 матчів, 29 голів

Останній день групового етапу Євро-2020 був воістину феєричним. Справжню голеаду подарували сім збірних із восьми, забивши у чотирьох матчах 18 голів. Тож героя дня було з кого обирати.

Шведський бандерівець Еміль Форсберг зробив дубль і заклав фундамент перемоги над Польщею, яка, у поєднанні з тріумфом Іспанії, повернула збірну України із того світу, дозволивши поборотися в 1/8 фіналу.

Кріштіану Роналду витягнув на своїх могутніх плечах Португалію. Два голи з пенальті у ворота Льоріса залишають "селесао" шанси на захист титулу. Принагідно Рон побив ще один особистий рекорд: 109 голів – це рівно стільки ж, скільки в іранця Алі Даеї. Більше за них двох на рівні збірних не забивав ніхто.

Зрештою, на потужний респект награла уся збірна Угорщини разом із її наставником Марко Россі, легендою Брешії. Опинившись у "групі смерті" з головними монстрами футбольної Європи, мадяри сподобалися в усіх матчах. І до 84-ї хвилини матчу на Альянц-Арені саме вони, а не Німеччина, потрапляли у плей-офф. Це ще не Араньчапат, але перший крок до давно забутої слави зроблено.

І все ж героєм дня ми обираємо іншого. Того, який гідно пройшов крізь роки зневаги, щоб знову одягнути футболку національної збірної. Мова, звісно ж, про Каріма Бензема, який відповів дублем на ратні подвиги Роналду.

Знаєте, коли він забивав за Францію попереднього разу? Ще 8 жовтня 2015-го – у товариському поєдинку із Вірменією. Тоді також був дубль, а "Ле Бльо" перемогли з рахунком 4:0. А потім вибухнув скандал із секс-шантажем Матьє Вальбуена, Каріма усунули зі збірної, йому навіть загрожував тюремний термін.

Його не взяли на Євро-2016, де Франція дійшла до фіналу. Його проігнорували на ЧС-2018, де "триколірні" завоювали чемпіонський титул. Більше того, президент французької федерації особисто заявив: у національній команді ви не побачите Бензема вже ніколи. Чи не занадто категорично, мсьє Ле Гре?!

Можливо, ви звертали увагу на Instagram чи Twitter опального форварда у той період. Коли наставали дні міжнародних матчів і грала Франція, Карім завжди публікував фото, на яких намагався здатися максимально байдужим і безтурботним. Мовляв, все ок, чуваки. Якщо ви так вчинили зі мною, то й мені на вас начхати. Але всередині, будьте певні, кипів вулкан – гримуча суміш гніву, образи і відчуття несправедливості.

Віддушиною для Бензі стали виступи за Реал. Він тричі перемагав у фіналах ЛЧ, двічі здобув чемпіонство Ла Ліги. А його результативність в останні три сезони вражала високою стабільністю – 30, 27 і знову 30 голів! Зрештою, Дешам не встояв, як і чиновники французької федерації.

Офіційне повернення блудного сина у лоно збірної відбулося 18 травня. Вчора ж він розродився одразу двома голами, зробивши різницю на тлі Мбаппе і прісного Грізманна. До цього щасливого моменту Бензема прямував довгих 6 років.

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