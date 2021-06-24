По завершенні поєдинку чемпіонату Європи Португалія – Франція (2:2) на полі стадіону в Будапешті панувала доброзичлива атмосфера.

Після фінального свистка арбітра Кріштіану Роналду обмінявся футболкою з Кіліаном Мбаппе. Кадр, на якому португалець доброзичливо обіймає французького форварда, став вірусним у соцмережах. Зауважимо, що після першого тайму CR7 здійснив обмін футболками ще й із Карімом Бензема – своїм колишнім одноклубником по Реалу.

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Цікаво, що Роналду на поточному Євро забив уже 5 голів та є найкращим бомбардиром турніру. А от Кіліан все ще не відзначився бодай одним забитим м'ячем.

Нагадаємо, обидві збірні вийшли у плей-офф чемпіонату Європи. Франція виграла групу, а Португалія посіла третє місце. Команди знову можуть зустрітися у півфіналі Євро, якщо подолають перші дві стадії плей-офф.

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фото: УЄФА