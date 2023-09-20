Ньюкасл вернулся в Лигу чемпионов после 20 лет ожидания. Перед игрой на фанатов "сорок" напали некоторые особо радикальные сторонники "россонери", вооруженных мачете. Сама же игра завершилась со счетом 0:0, хотя Милан имел гораздо больше моментов, а Леау стал героем мемов вместо того, чтобы забить сногсшибательный гол.

Барселона результативно начала, разбив Антверпен в стартовом туре. Один из голов забил Левандовски – Роберт достиг отметки в 100 голов в ЛЧ, уступая Месси и Роналду. А игра между Лацио и Атлетико завершилась ничьей благодаря героизму вратаря "орлов" Ивана Проведеля, который забил на 90+4. Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".