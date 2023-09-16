Саудовская Аравия, 6-й тур

Абха – Аль-Иттифак – 1:3

Голы: Токо-Экамби, 90+8 – Дембеле, 58, Квайсон, 75, Гамди, 82

Аль-Райед – Аль-Наср – 1:3

Голы: Фузаир, 89 – Мане, 45+1, Талиска, 49, Роналду, 78

Удаление: Вхаеши, 45+1 (Аль-Раед), Йовичевич, 88 (Аль-Раед)

Команда Стивена Джеррарда одержала победу над Абхой. В первом тайме попытки Аль-Иттифака создать действительно опасный момент у ворот соперника провалились. В начале второй половины игры Мусса Дембеле воспользовался возможностью открыть счет. После того, как подопечные Джеррарда повели в счете, они смогли организовать еще два гола. Абха ответила лишь под занавес матча. Токо-Экамби отыграл один мяч.

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Экс-тренер Шахтера Игор Йовичевич со своей командой принимали звездный Аль-Наср. Гости смогли забить лишь под конец первого тайма. Мане записал в свой актив еще одно результативное действие в Саудовской Аравии. А через минуту Аль-Раед подвел центральный защитник Вхаеши, получивший красную карточку. Находясь в меньшинстве, команде Йовичевича оставалось только сдерживать атаки Аль-Насра, но это не удалось. На 49 минуте Талиска удвоил преимущество гостей невероятным голом из-за пределов штрафной площади. Роналду свой шанс улучшить свою статистику также получил. Криштиану забил на 78 минуте. Гол престижа за Аль-Раед забил Фузаир, а перед этим красную карту перед своими глазами увидел Игор Йовичевич.

Аль-Иттифак сейчас находится на 4 строчке с 13 баллами, Аль-Наср - пятый, имея в своем активе 12 баллов. А команда Йовичевича занимает 15 место с четырьмя пунктами.