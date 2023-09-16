Саудівська Аравія, 6-й тур

Абха – Аль-Іттіфак – 1:3

Голи: Токо-Екамбі, 90+8 – Дембеле, 58, Квайсон, 75, Гамді, 82

Аль-Раед – Аль-Наср – 1:3

Голи: Фузаїр, 89 – Мане, 45+1, Таліска, 49, Роналду, 78

Вилучення: Вхаєші, 45+1 (Аль-Раед), Йовічевіч, 88 (Аль-Раед)

Команда Стівена Джеррарда здобула перемогу над Абхою. В першому таймі спроби Аль-Іттіфака створити дійсно небезпечний момент у воріт суперника провалилися. На початку другої половини гри Мусса Дембеле скористався нагодою відкрити рахунок. Після того, як підопічні Джеррарда повели в рахунку, вони змогли організувати ще два голи. Абха відповіла лише під завісу матчу. Токо-Екамбі відіграв один м'яч.

Неймар дебютував за Аль-Хіляль у дивовижному матчі – бразилець допоміг розтрощити аутсайдера й вийти на перше місце

Екс-тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч зі своєю командою приймали зірковий Аль-Наср. Гості змогли забити лише під кінець першого тайму. Мане записав у свій актив ще одну результативну дію в Саудівській Аравії. А через хвилину Аль-Раед підвів центральний захисник Вхаєші, який отримав червону картку. Перебуваючи в меншості, команді Йовічевіча залишалось тільки стримувати атаки Аль-Насра, але це не вдалося. На 49 хвилині Таліска подвоїв перевагу гостей неймовірним голом з-за меж штрафного майданчика. Роналду свій шанс покращити свою статистику також отримав. Кріштіану забив на 78 хвилині. Гол престижу за Аль-Раед забив Фузаїр, а перед цим червону карту перед своїми очима побачив Ігор Йовічевіч.

Аль-Іттіфак наразі перебуває на 4 сходинці з 13 балами, Аль-Наср – п'ятий, маючи в своєму активі 12 балів. А команда Йовічевіча посідає 15 місце з чотирма пунктами.