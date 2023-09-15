Аль-Хиляль разгромил Аль-Рияд в шестом туре саудовской Про-лиги. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол24".

Саудовская Аравия, 6 тур

Аль-Хиляль – Аль-Рияд – 6:1

Голы: Митрович, 30 (пен), Аль Шахрани, 45+4, Давсари, 68, Малком, 83, Аль-Доссари, 86 (пен.), 90+5 – Аль-Заган, 90+6

Неймар впервые попал в заявку Аль-Хиляля, но в стартовом составе бразилец не оказался. Хозяева поля с первых минут начали штурм ворот соперника. Впрочем, забить быстрый гол не удалось. Лишь в конце первого тайме Митрович с пенальти открыл счет. Удвоить свое преимущество Аль-Хиляль сумел в компенсированное время. Милинкович-Савич классно нашел пасом Аль Шахрани, которому не помешали соперники точно пробить.

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После перерыва болельщики Аль-Хиляля все же дождались дебюта Неймара. Бразилец появился на поле на 64 минуте. Спустя небольшой промежуток времени хозяева забили свой очередной гол. Неймар принял участие в голевой атаке, а мяч в свой актив записал Давсари. На 83 минуте бразилец оформил первое результативное действие в Саудовской Аравии. После его передачи Малком довел счет до разгромного. Несколько минут Аль-Хилялю понадобилось, чтобы забить пятый гол в ворота аутсайдера. Аль-Досари удачно пробил 11-метровый и оформил свой 5-й гол в чемпионате. Казалось, что на этом можно ставить точку в матче, впрочем, команды обменялись голами уже в компенсированное время.

Победа позволила Аль-Хилялю занять первое место и опередить на один балл Аль-Иттихад в турнирной таблице. Сейчас у команды бразильца 16 пунктов.

هدف الهلال الرابع.. مالكوم



أسيست السااااااااااااااحر pic.twitter.com/2xOjXZHuNa — تغطية مباريات الهلال (@mohd_media909) September 15, 2023