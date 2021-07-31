Ювентус не может полностью рассчитывать на своих звезд в предсезонных спаррингах.

Сегодня туринцы проведут поединок с Монцой за Кубок Берлускони, однако Роналду и Дибала не сыграют, сообщает Gazzetta dello Sport.

Аллегри предупредил Роналду о важной роли португальца на следующий сезон Ювентуса

Португалец продолжает набирать форму после Евро и отпуска. Роналду останется на тренировочной базе Ювентуса, где будет заниматься индивидуально. У Дибалы возникли проблемы с мышцами, поэтому аргентинец пока также не может работать полноценно.

Добавим, что официальный сезон для Ювентуса начнется 22 августа матчем против Удинезе.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо